15 ноября, 09:15Общество
МВД утвердило новые правила оформления загранпаспортов
МВД утвердило два новых регламента, которые устанавливают порядок оформления загранпаспортов. Согласно документам, срок изготовления составит один месяц при подаче заявления по месту постоянной регистрации и три месяца, если у заявителя нет постоянной прописки в регионе обращения.
В экстренных случаях загранпаспорт старого образца могут оформить за три рабочих дня. Также регламенты устанавливают, что ожидание в очереди при подаче заявления и получении документа не должно превышать 15 минут.
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