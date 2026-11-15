МВД утвердило новые правила оформления загранпаспортов

МВД утвердило два новых регламента, которые устанавливают порядок оформления загранпаспортов. Согласно документам, срок изготовления составит один месяц при подаче заявления по месту постоянной регистрации и три месяца, если у заявителя нет постоянной прописки в регионе обращения.

В экстренных случаях загранпаспорт старого образца могут оформить за три рабочих дня. Также регламенты устанавливают, что ожидание в очереди при подаче заявления и получении документа не должно превышать 15 минут.

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