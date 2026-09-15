Более 600 тысяч человек поклонились деснице святого Спиридона Тримифунтского в России

Более 600 тысяч человек уже поклонились деснице святого Спиридона Тримифунтского во время ее поездки по России. Сейчас святыня находится в храме Христа Спасителя в Москве.

Вход организован со стороны Болотной набережной, после чего паломники проходят через Патриарший мост. В храме мощи святого Спиридона расположили рядом с мощами князя Дмитрия Донского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.