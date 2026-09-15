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15 сентября, 22:15

Общество

Более 600 тысяч человек поклонились деснице святого Спиридона Тримифунтского в России

Более 600 тысяч человек поклонились деснице святого Спиридона Тримифунтского в России

Мощи Спиридона Тримифунтского будут находиться в храме Христа Спасителя несколько дней

Около 5 часов ждут паломники в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского

Тысячи верующих пришли поклониться мощам Спиридона Тримифунтского в Москве

Около 10 тысяч верующих пришли в храм Христа Спасителя поклониться мощам святого Спиридона

Московоед объяснил выбор храма Христа Спасителя для очереди к мощам Спиридона

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Мощи Дмитрия Донского разместили рядом с мощами Спиридона Тримифунтского в Москве

Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского у храма Христа Спасителя занимает около 4,5 часа

Тысячи верующих ждут возможности приложиться к мощам святителя Спиридона в Москве

Более 600 тысяч человек уже поклонились деснице святого Спиридона Тримифунтского во время ее поездки по России. Сейчас святыня находится в храме Христа Спасителя в Москве.

Вход организован со стороны Болотной набережной, после чего паломники проходят через Патриарший мост. В храме мощи святого Спиридона расположили рядом с мощами князя Дмитрия Донского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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