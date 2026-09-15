Около 10 тысяч верующих пришли в храм Христа Спасителя поклониться мощам святого Спиридона

Около 10 тысяч верующих пришли в храм Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам святого Спиридона Тримифунтского. Как сообщили в Московской городской епархии, до 17:00 увеличилось расчетное время нахождения в очереди.

В РПЦ сообщали, что доступ в очередь к мощам будет организована с 15 по 19 сентября с 08:00 до 20:00 и 20 сентября с 08:00 до 14:00.

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