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15 сентября, 07:45

Спорт

Москвичам предложили бесплатные тренировки 15 сентября

Москвичам предложили бесплатные тренировки 15 сентября

Бесплатные тренировки с видом на город пройдут в Москве 19 сентября

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Благодаря проекту "Мой спортивный район" 15 сентября москвичи смогут бесплатно посетить тренировки на дворовых и парковых площадках. Горожанам предлагают занятия по фитнесу и футболу.

Также бесплатно можно посетить спортивные секции. В парке физкультуры и спорта "Динамо" пройдет тренировка по легкой атлетике, начало в 19:00. В зоне Мосгорспорта "Орион" проведут занятие по танцевальному спорту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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