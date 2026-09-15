Москвичам предложили бесплатные тренировки 15 сентября

Благодаря проекту "Мой спортивный район" 15 сентября москвичи смогут бесплатно посетить тренировки на дворовых и парковых площадках. Горожанам предлагают занятия по фитнесу и футболу.

Также бесплатно можно посетить спортивные секции. В парке физкультуры и спорта "Динамо" пройдет тренировка по легкой атлетике, начало в 19:00. В зоне Мосгорспорта "Орион" проведут занятие по танцевальному спорту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.