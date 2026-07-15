Международный шахматный форум собрал в Москве более 1 000 спортсменов из разных стран

15 июля во Дворце Ирины Винер состоялось торжественное открытие XXII Международного шахматного форума "Москва 2026". Мероприятие стало частью масштабного городского проекта "Лето в Москве".

В течение пяти дней за игровыми столами соберутся более тысячи спортсменов разных возрастов. Среди них – как начинающие шахматисты, так и титулованные гроссмейстеры.

Программа мероприятия состоит из четырех турниров: этапы Кубка России среди мужчин и женщин, открытые соревнования среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, а также юношей и девушек до 17 лет. Завершится форум "Турниром звезд" – в поединке сойдутся чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин и чемпион Европы Эрнесто Инаркиев.

Помимо наблюдения за профессионалами, все желающие могут поиграть в напольные шахматы, посетить зоны с настольными играми и принять участие в любительских турнирах по рапиду и блицу.

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