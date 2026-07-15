Жители столицы выберут лучшие сладости в рамках программы "Московское качество". Голосование пройдет на портале "Активный гражданин", где участникам предложат определить победителей в 11 номинациях.

В финал конкурса вышли 90 производителей, которые прошли лабораторные исследования, профессиональную дегустацию и проверку документации. Победители получат право размещать на упаковке знак "Московское качество", а участники голосования получат баллы программы "Миллион призов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.