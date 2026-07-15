Продажи в магазинах одежды в ТЦ снизились более чем на 20% за 2 года

Продажи в магазинах одежды в торговых центрах за последние два года снизились более чем на 20%. Покупатели все чаще выбирают маркетплейсы и онлайн-покупки, а количество импульсивных покупок сокращается.

Торговые центры развивают новые форматы и делают ставку на развлечения, услуги и семейный отдых. По словам экспертов, темпы снижения посещаемости постепенно сокращаются, что говорит об адаптации торговых центров к изменившимся потребительским привычкам.

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