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15 июля, 07:30

Общество

Юрист рассказала, что внесудебное соглашение может ускорить раздел имущества после развода

Юрист рассказала, что внесудебное соглашение может ускорить раздел имущества после развода

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Внесудебный раздел имущества бывших супругов остается самым быстрым и экономичным вариантом. Как пояснила адвокат, партнер адвокатского бюро "Падва и партнеры" Валерия Усманова, оформление соглашения занимает от 2 до 4 месяцев, тогда как судебные споры могут растянуться на годы и потребовать значительных расходов.

По ее словам, если квартира находится в ипотеке, для заключения соглашения потребуется согласие банка. Если же жилье приобреталось по договору долевого участия, также необходимо согласие застройщика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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