Карантин по бешенству введен в подмосковных Мытищах и Ступине

Карантин по бешенству животных ввели в Мытищах и Ступине. Теперь там запрещено посещение территорий посторонними лицами, а также лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз.

Бешенство относится к заразным и особо опасным болезням животных из-за высокой летальности и опасности для человека. При этом вирус не передается по воздуху и вне организма погибает – вероятность массового заболевания невелика.

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