Мосгорсуд оставил под домашним арестом продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова. Его обвиняют в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. Мера пресечения, избранная в мае Тверским судом, признана законной.

Уголовное преследование Кувшинова связано с делом генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, который находится в СИЗО. Его дело касается крупных денежных махинаций с произведениями разных артистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.