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15 июня, 12:15

Общество

Число стобалльников на ЕГЭ по истории увеличилось в 1,5 раза

Число стобалльников на ЕГЭ по истории увеличилось в 1,5 раза

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Число стобалльников на ЕГЭ по истории увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что высокие баллы получили на 4% больше выпускников.

Одна пятая часть экзамена, то есть примерно 20% вопросов, посвящены теме Великой Отечественной войны. Это одни из самых успешно выполняемых заданий. По данным Рособрнадзора, интерес школьников к ЕГЭ по истории растет, как и к самому предмету.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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