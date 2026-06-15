Спектакль "Приключения Алисы в стране чудес" покажут в театре "Аполлинария"

Театр "Аполлинария" приглашает детей и взрослых на спектакль "Приключения Алисы в стране чудес" 15 июня. Это новое прочтение аллегорической сказки писателя Льюиса Кэрролла.

Также мультимедийная выставка "Большая страна" организует творческий мастер-класс "Талисман: секреты рун". Во время занятий посетители узнают, что значат руны, выберут символы и нанесут их на брелок и магнит. Готовый амулет можно забрать с собой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.