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15 июня, 07:45

Культура

Спектакль "Приключения Алисы в стране чудес" покажут в театре "Аполлинария"

Спектакль "Приключения Алисы в стране чудес" покажут в театре "Аполлинария"

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Театр "Аполлинария" приглашает детей и взрослых на спектакль "Приключения Алисы в стране чудес" 15 июня. Это новое прочтение аллегорической сказки писателя Льюиса Кэрролла.

Также мультимедийная выставка "Большая страна" организует творческий мастер-класс "Талисман: секреты рун". Во время занятий посетители узнают, что значат руны, выберут символы и нанесут их на брелок и магнит. Готовый амулет можно забрать с собой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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