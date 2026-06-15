Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 07:15

Политика

Трамп заявил о заключении сделки с Ираном и снятии американской морской блокады

Трамп заявил о заключении сделки с Ираном и снятии американской морской блокады

В Госдуме РФ предложили правила эвакуации, которые помогут вернуть машины за 15 минут

Авиакомпании в РФ планируют обязать присылать СМС-уведомления при любой задержке рейса

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Новости мира: Трамп заявил, что соглашение между США и Ираном может быть подписано 14 июня

Новости мира: Трампу исполнилось 80 лет

Новости мира: массовые протесты проходят в Великобритании

ВС РФ освободили 5 населенных пунктов в зоне СВО за прошедшую неделю

Иран провел консультации с послами России и Китая по меморандуму с США

Путин заявил, что ВС России удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении сделки с Ираном и снятии американской морской блокады. В иранском МИДе подтвердили информацию о согласовании текста документа и уточнили, что подписание состоится 19 июня в Швейцарии. После этого начнется разминирование Ормузского пролива.

По имеющейся информации, соглашение состоит из 14 пунктов, один из которых – незамедлительное полное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Иран обязуется, в свою очередь, не стремиться к получению ядерного оружия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикавидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика