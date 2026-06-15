Президент США Дональд Трамп заявил о заключении сделки с Ираном и снятии американской морской блокады. В иранском МИДе подтвердили информацию о согласовании текста документа и уточнили, что подписание состоится 19 июня в Швейцарии. После этого начнется разминирование Ормузского пролива.

По имеющейся информации, соглашение состоит из 14 пунктов, один из которых – незамедлительное полное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Иран обязуется, в свою очередь, не стремиться к получению ядерного оружия.

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