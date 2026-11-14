Лерчек объяснила, почему хочет лечиться в Китае

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в интервью Москве 24 объяснила, почему планирует лечение в Китае. По ее словам, один из врачей порекомендовал ей узнать о CAR-T-терапии.

Знакомая, чья родственница прошла такое лечение с положительным результатом и смогла победить рак, убедила ее попробовать. Лерчек назвала это своим шансом раз и навсегда победить болезнь, а не проходить каждые две недели химиотерапию с последствиями в виде кровотечений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.