Новости спорта: российским гимнасткам отказали в визах на ЧМ в Нидерландах

Российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой отказали в выдаче виз для участия в чемпионате мира в Нидерландах. Официальная причина отказа – угроза международным отношениям. В Федерации гимнастики России решение нидерландских властей назвали прямой дискриминацией российских спортсменов и грубым нарушением принципа равных условий олимпийского отбора.

Действующие обладатели Кубка Стэнли хоккеисты "Каролины Харрикейнз" чествовали Александра Овечкина во время матча с "Вашингтоном". Небольшую церемонию провели в короткую паузу в первом периоде. На медиакубе арены показали статистику российского нападающего за его карьеру в НХЛ. Болельщики "Каролины" также встретили аплодисментами игрока команды-соперника.

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