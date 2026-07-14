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14 июля, 21:40

События

Корабль "Союз МС-29" с российско-американским экипажем отправился на МКС

Корабль "Союз МС-29" с российско-американским экипажем отправился на МКС

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Экипаж 75-ой миссии встретили на МКС

Корабль "Союза МС-29" пристыковался к МКС

Корабль "Союз МС-29" с экипажем 75-й миссии пристыковался к МКС

Ракета с кораблем "Союз МС-29" стартовала с Байконура

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправится МКС на корабле "Союз МС-29"

Российские космонавты подготовились к полету к МКС

14 июля на космодроме Байконур состоялся запуск ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-29". Он доставил на Международную космическую станцию (МКС) российско-американский экипаж 75-й экспедиции.

Командиром миссии является Герой России Петр Дубров. Для него это второй полет в космос. Во время первой экспедиции он установил рекорд по длительности одной космической миссии среди россиян (355 суток), четырежды выходил в открытый космос, а также принял участие в съемках фильма "Вызов".

Бортинженером стала Герой России Анна Кикина, которая тоже отправляется на орбиту во второй раз. В 2022 году она была частью экипажа американского частного космического корабля Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов, принятой "Роскосмосом" и NASA.

Также в состав экипажа вошел астронавт NASA Анил Менон.

Экспедиция на МКС продлится 261 сутки. В рамках орбитальной миссии запланированы более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

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