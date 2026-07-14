Ракета с кораблем "Союз МС-29" стартовала с Байконура

Ракета с кораблем "Союз МС-29" и новым экипажем МКС стартовала с Байконура. На борту находятся космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения, стыковка к модулю "Причал" российского сегмента станции планируется в 20:56 по московскому времени. Это 75-я долговременная экспедиция на МКС, экипаж проведет на станции 261 сутки.

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