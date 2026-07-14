Заторы образовались на Ленинградском шоссе в сторону центра

Наиболее плотный поток во вторник, 14 июля наблюдается на Ленинградском шоссе в сторону центра и на внешней стороне МКАД перед Бесединским мостом. Днем локальные затруднения возможны на МКАД в районе Варшавского и Ленинградского шоссе, на эстакадах ТТК и в центре города в пределах Садового кольца.

Вечером сложности ожидаются на вылетных магистралях по направлению в область. Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.