Собака стала приемной мамой для котенка в Москве

В Москве собака Лея стала заботиться о котенке, которого нашли на даче. У животного появились материнские инстинкты и даже молоко, которым она начала кормить найденыша.

Ветеринары отметили, что собачье молоко не идеально подходит котятам по составу, но в такой ситуации помогло детенышу выжить. Сейчас котенка по имени Юна дополнительно кормят заменителем кошачьего молока и постепенно начинают вводить прикорм.

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