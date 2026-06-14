14 июня, 19:15Транспорт
"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания из-за ограничений на полеты
Компания "Аэрофлот" вынужденно корректирует время вылета и отменяет некоторые рейсы из-за ограничений в аэропортах Московского авиаузла. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Пассажиров призвали перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота". В случае отмены рейса рекомендовано не приезжать в аэропорт.
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