"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания из-за ограничений на полеты

Компания "Аэрофлот" вынужденно корректирует время вылета и отменяет некоторые рейсы из-за ограничений в аэропортах Московского авиаузла. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Пассажиров призвали перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота". В случае отмены рейса рекомендовано не приезжать в аэропорт.

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