ЕГЭ по биологии, географии и письменной части по иностранным языкам состоится в РФ 15 июня

Российских школьников ждет очередной экзаменационный день – 15 июня выпускники сдают биологию, географию и письменную часть по иностранным языкам. 20 числа во всех вузах уже стартует прием документов.

У выпускников есть возможность пересдать ЕГЭ. При этом в зачет пойдет только вторая попытка. Новые баллы загрузят в базу до 16 июля, поэтому абитуриенты точно успеют подать документы.

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