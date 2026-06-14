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14 июня, 09:45

Общество

ЕГЭ по биологии, географии и письменной части по иностранным языкам состоится в РФ 15 июня

ЕГЭ по биологии, географии и письменной части по иностранным языкам состоится в РФ 15 июня

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Российских школьников ждет очередной экзаменационный день – 15 июня выпускники сдают биологию, географию и письменную часть по иностранным языкам. 20 числа во всех вузах уже стартует прием документов.

У выпускников есть возможность пересдать ЕГЭ. При этом в зачет пойдет только вторая попытка. Новые баллы загрузят в базу до 16 июля, поэтому абитуриенты точно успеют подать документы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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