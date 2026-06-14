Всемирный день донора крови отметят в России 14 июня. Каждый год число добровольцев растет на 5–7 %, причем почти все сдают кровь безвозмездно.

Государство активно поддерживает таких людей – они имеют право брать оплачиваемый отпуск в удобные дни и получать ежегодную выплату.

При этом в Госдуме предлагают увеличить материальную поддержку в несколько раз и учредить новые почетные звания.

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