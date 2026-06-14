14 июня, 09:30Общество
Всемирный день донора крови отметят в России 14 июня
Всемирный день донора крови отметят в России 14 июня. Каждый год число добровольцев растет на 5–7 %, причем почти все сдают кровь безвозмездно.
Государство активно поддерживает таких людей – они имеют право брать оплачиваемый отпуск в удобные дни и получать ежегодную выплату.
При этом в Госдуме предлагают увеличить материальную поддержку в несколько раз и учредить новые почетные звания.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.