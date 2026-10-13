Франческо Бонами назначен художественным руководителем "ГЭС-2"

Итальянский искусствовед и критик Франческо Бонами назначен художественным руководителем Дома культуры "ГЭС-2" в Москве. Он участвовал в разработке стратегии учреждения с 2021 года и теперь будет отвечать за художественное наполнение программ.

Программный директор "ГЭС-2" Алиса Прудникова покидает пост. Она останется в должности до 6 декабря, а с 2027 года продолжит сотрудничество как приглашенный куратор отдельных проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.