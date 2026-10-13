Москвичи смогут бесплатно осмотреть экспозиции галереи художника Нестеренко

В столице 13 октября можно будет бесплатно осмотреть экспозиции картинной галереи народного художника Василия Нестеренко в рамках акции "Московская музейная неделя". В музее расположены исторические полотна, духовная живопись, пейзажи и виды самых труднодоступных мест планеты, где побывал мастер.

У поклонников творчества балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина есть уникальная возможность посетить квартиру на Тверской улице, в которой супруги жили с 27 лет. Гости смогут осмотреть интерьеры, а также услышать рассказ о жизни и творчестве выдающейся балерины и талантливого композитора.

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