Жители в Южном Тушине пожаловались на трещины в доме из-за ремонта в подвале

Трещины появились в многоэтажном доме в Южном Тушине из-за ремонта нежилого помещения. Жители опасаются, что из-за работ конструкция здания может быть повреждена.

По словам жильцов, трещины уже появились даже на 16-м этаже. Ранее работы в подвале проводили только ночью, однако теперь ремонт начали вести и в дневное время.

Кроме того, собственник нежилого помещения хочет поменять управляющую компанию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.