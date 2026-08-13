Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 12:45

Общество

Жители в Южном Тушине пожаловались на трещины в доме из-за ремонта в подвале

Жители в Южном Тушине пожаловались на трещины в доме из-за ремонта в подвале

После рекордного похолодания в столицу к выходным вернется тепло

Жители Южного Тушина пытаются отстоять свою управляющую кампанию

Телеканал Москва 24 объявил новый этап розыгрыша мерча среди зрителей

Оценки за поведение начнут выставлять российским школьникам со 2 по 8 класс с 1 сентября

Шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве 13 августа

"Утро": скорость ветра в Москве 13 августа составит 7–14 м/с

"Утро": 10 градусов ожидается в Москве вечером 13 августа

"Миллион вопросов": эндокринолог рассказал, как гормоны влияют на самочувствие

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 августа

Трещины появились в многоэтажном доме в Южном Тушине из-за ремонта нежилого помещения. Жители опасаются, что из-за работ конструкция здания может быть повреждена.

По словам жильцов, трещины уже появились даже на 16-м этаже. Ранее работы в подвале проводили только ночью, однако теперь ремонт начали вести и в дневное время.

Кроме того, собственник нежилого помещения хочет поменять управляющую компанию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаРустам Шафиуллин

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика