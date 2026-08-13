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13 августа, 11:30

Общество

Телеканал Москва 24 объявил новый этап розыгрыша мерча среди зрителей

Телеканал Москва 24 объявил новый этап розыгрыша мерча среди зрителей

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Москва 24 продолжает розыгрыш мерча среди зрителей. В будни до 16:00 телеканал показывает районы столицы, которые больше всего изменились за последние годы. Участникам предстоит определить район по изображению одной из зрелищных точек Москвы с башней высотой 288 метров и 47 этажами.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо указать название района в чат-боте телеканала, а также имя и номер телефона. Итоги конкурса подведут в 17:00. Победителя определят случайным образом, поэтому время отправки ответа не влияет на результат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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