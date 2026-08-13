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13 августа, 06:15

Безопасность

Мошенники начали предлагать водителям купить топливные карты по низким ценам

Мошенники начали предлагать водителям купить топливные карты по низким ценам

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Мошенники снова выбрали своей целью водителей. Аферисты в соцсетях и мессенджерах предлагают приобрести топливные карты и талоны по привлекательно низким ценам.

Для покупки необходимо перейти по ссылке и ввести данные банковской карты, код подтверждения и другие данные. Ссылка ведет на поддельный сайт, который имитирует интернет-страницу топливной компании. В итоге мошенники получают доступ к банковским счетам гражданина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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