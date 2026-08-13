Мошенники начали предлагать водителям купить топливные карты по низким ценам

Мошенники снова выбрали своей целью водителей. Аферисты в соцсетях и мессенджерах предлагают приобрести топливные карты и талоны по привлекательно низким ценам.

Для покупки необходимо перейти по ссылке и ввести данные банковской карты, код подтверждения и другие данные. Ссылка ведет на поддельный сайт, который имитирует интернет-страницу топливной компании. В итоге мошенники получают доступ к банковским счетам гражданина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.