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13 августа, 14:30

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Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Биологический возраст можно узнать в новых павильонах здоровья в Москве

Жители столицы могут бесплатно проверить здоровье в новых павильонах "Московского чекапа"

Павильоны для чекапов открылись на Трубной площади и на ВДНХ

Новые павильоны проекта "Московский чекап" открылись на Трубной площади и ВДНХ

Москвичи могут узнать о состоянии организма в павильонах "Здорового долголетия"

В НИИ имени Склифосовского в Москве для лечения опухолей используют "Гамма-нож"

Москвичам помогут узнать биологический возраст в павильоне "Путь здоровья"

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": павильон с экспресс-диагностикой организма открылся на Никитском бульваре

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В центре Москвы открылись павильоны здоровья, где можно бесплатно пройти экспресс-диагностику организма. Новые пространства появились на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ. Более подробно оценить состояние организма москвичи могут с помощью "Московского чекапа" в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

"Этим летом в рамках философии здорового долголетия мы запустили в столице новую программу заботы о здоровье – "Московский чекап". Чтобы показать ее возможности и вовлечь жителей и гостей Москвы в заботу о себе, мы открываем в городе новые павильоны здоровья. Это первый шаг к здоровому долголетию. А для всех горожан "Московский чекап" всегда доступен в смартфоне в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Наша цель – показать, что превентивный контроль здоровья и управление собственным возрастом – это просто, быстро и максимально технологично", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году в Москве после реконструкции по программе "Моя школа" откроются 100 школьных зданий. Для всех желающих с 24 по 29 августа в обновленных учебных заведениях пройдут Дни открытых дверей. Для гостей подготовили насыщенную програму: экскурсии, мастер-классы, тренировки и лекции.

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