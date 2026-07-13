В Приморье рухнул пешеходный мост

В акватории бухты Муравьиная под Владивостоком обрушился пешеходный мост. Причины происшествия пока неизвестны. По данным СМИ, конструкция находилась в аварийном состоянии.

В момент обрушения рядом с мостом находились дети. Они забирались на конструкцию и прыгали с нее в воду. Всех удалось вытащить на берег, однако есть пострадавшие.

Сейчас спасатели обследуют акваторию рядом с местом ЧП. Они проверяют, не осталось ли под мостом людей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.