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13 июля, 12:45

Происшествия

В Приморье рухнул пешеходный мост

В Приморье рухнул пешеходный мост

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В акватории бухты Муравьиная под Владивостоком обрушился пешеходный мост. Причины происшествия пока неизвестны. По данным СМИ, конструкция находилась в аварийном состоянии.

В момент обрушения рядом с мостом находились дети. Они забирались на конструкцию и прыгали с нее в воду. Всех удалось вытащить на берег, однако есть пострадавшие.

Сейчас спасатели обследуют акваторию рядом с местом ЧП. Они проверяют, не осталось ли под мостом людей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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