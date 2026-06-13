В парке "Митино" прошел фестиваль "Времена и эпохи" с реконструкцией сражения 1812 года

В ландшафтном парке "Митино" прошел фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи", посвященный событиям Отечественной войны 1812 года. Гости могли увидеть воссоздание сражения русских войск с армией Наполеона, а также познакомиться с историческими деталями: киверами, плюмажами, доломанами и ментиками.

Участие в мероприятии приняли ветераны специальной военной операции, что подчеркнуло связь героического прошлого с современностью. Один из участников реконструкции, капитан Вооруженных Сил РФ Эльдар Шарипов, отметил, что Бородинское сражение – важный факт русской стойкости.

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