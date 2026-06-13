13 июня, 15:15Происшествия
ДТП с участием такси и автобуса произошло на юго-западе Москвы
Водитель такси врезался в автобус на пересечении Ясногорской улицы и Новоясеневского проспекта в Москве. От удара легковой автомобиль отбросило на тротуар. Момент столкновения попал на видео.
По данным столичной Госавтоинспекции, автобус коммерческого перевозчика следовал в парк без пассажиров для проведения технического обслуживания. В результате ДТП пострадавших нет.
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