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13 июня, 15:15

Происшествия

ДТП с участием такси и автобуса произошло на юго-западе Москвы

ДТП с участием такси и автобуса произошло на юго-западе Москвы

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Водитель такси врезался в автобус на пересечении Ясногорской улицы и Новоясеневского проспекта в Москве. От удара легковой автомобиль отбросило на тротуар. Момент столкновения попал на видео.

По данным столичной Госавтоинспекции, автобус коммерческого перевозчика следовал в парк без пассажиров для проведения технического обслуживания. В результате ДТП пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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