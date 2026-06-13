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13 июня, 13:30

Экономика

Новости мира: Илон Маск стал первым в мире триллионером

Новости мира: Илон Маск стал первым в мире триллионером

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Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 1 триллион долларов после роста акций SpaceX. Существенно разбогатели и сотрудники компании – тысячи стали миллионерами, а сотни владеют пакетами на десятки и сотни миллионов долларов.

На чемпионате мира по футболу сборная США обыграла Парагвай со счетом 4:1, а команда из Конго эффектно прибыла на турнир в костюмах с леопардовым принтом.

В Техасе вооруженный мужчина устроил стрельбу, в результате которой погиб человек. После двухчасовой перестрелки с полицией нападавший был ликвидирован.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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