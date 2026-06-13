Финансовый эксперт оценил влияние мер по импорту из Армении на российский рынок

Российские потребители не ощутят существенных изменений после введения ограничений на ввоз подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщил финансовый эксперт, независимый экономист Андрей Бархота.

По словам эксперта, сейчас на рынке достаточно продукции за счет летнего сезона, поэтому роста цен не ожидается. Он добавил, что выпадающие объемы будут компенсированы поставками из других стран и отечественными товарами.

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