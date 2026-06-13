13 июня, 12:30Экономика
Финансовый эксперт оценил влияние мер по импорту из Армении на российский рынок
Российские потребители не ощутят существенных изменений после введения ограничений на ввоз подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщил финансовый эксперт, независимый экономист Андрей Бархота.
По словам эксперта, сейчас на рынке достаточно продукции за счет летнего сезона, поэтому роста цен не ожидается. Он добавил, что выпадающие объемы будут компенсированы поставками из других стран и отечественными товарами.
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