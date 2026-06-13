Москвичам рассказали о графике соцучреждений в праздничные выходные

В праздничные дни социальные учреждения столицы перешли на особый график работы. Поликлиники и женские консультации 13 июня открыты до 18:00, а 14 июня будут работать до 16:00. Травмпункты продолжают принимать пациентов в обычном режиме.

Большинство банковских отделений в праздники работают по графику выходного дня. Центры занятости, реабилитационные учреждения, центры московского долголетия и офисы "Мои документы" продолжают работу по стандартному расписанию.

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