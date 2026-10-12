Визовые центры Кипра в России возобновили прием документов

Визовые центры Кипра возобновили прием документов от россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

При этом сайты центров пока работают некорректно: при попытке открыть страницы появляется ошибка "Страница не найдена". Из-за этого могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявлений.

Прием документов временно приостановили 8 октября в 6 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Причиной стали технические неполадки в консульствах Кипра.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.