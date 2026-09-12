Аномальное тепло ожидается предстоящей зимой на большей части территории России

Предстоящая зима на большей части территории России будет аномально теплой. Исключение составят арктическая зона, север Сибири и Чукотка. Об этом сообщили синоптики.

Температурная норма будет превышена на 3–4 градуса. Наиболее теплая погода ожидается в феврале в Центральной России, в том числе в Москве. Аномальное тепло будет сопровождаться повышенным количеством осадков.

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