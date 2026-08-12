Москвичам рассказали об открытии Театра нового времени

12 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная открытию первого в России мультимедиа-театра – Театра нового времени на площадке "Арт-платформы" в Новом Манеже.

Спикеры рассказали об идее и концепции нового театрального направления, готовящейся премьере – мультимедиа-спектакле "Бег времени", цифровых и технологических возможностях площадки, а также о развитии пространства для поддержки независимых театральных проектов.

В пресс-конференции приняли участие:

