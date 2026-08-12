12 августа, 17:00События
Москвичам рассказали об открытии Театра нового времени
12 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная открытию первого в России мультимедиа-театра – Театра нового времени на площадке "Арт-платформы" в Новом Манеже.
Спикеры рассказали об идее и концепции нового театрального направления, готовящейся премьере – мультимедиа-спектакле "Бег времени", цифровых и технологических возможностях площадки, а также о развитии пространства для поддержки независимых театральных проектов.
В пресс-конференции приняли участие:
- художественный руководитель "Арт-платформы" в Новом Манеже Дмитрий Бикбаев;
- автор идеи и режиссер спектакля "Бег времени" Мария Гуткова;
- исполнитель главной роли, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов;
- исполнительница главной роли, участница проекта "Покровка. Старт" Виктория Иванова;
- директор "Московского продюсерского центра" (Моспродюсер) Екатерина Янкина.