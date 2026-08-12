Жители столицы могут бесплатно проверить здоровье в новых павильонах "Московского чекапа"

Два новых павильона проекта "Московский чекап" открылись в Москве на Трубной площади и на ВДНХ. В павильонах москвичи могут бесплатно пройти экспресс-обследование и получить рекомендации врача.

Медицинский психолог ПКБ № 4 имени Ганнушкина Мария Афян продемонстрировала работу портативного беспроводного энцефалографа, который считывает естественную активность мозга и преобразует ее в сигналы для компьютера.

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