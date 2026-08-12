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Новости

12 августа, 16:30

Город

Жители столицы могут бесплатно проверить здоровье в новых павильонах "Московского чекапа"

Жители столицы могут бесплатно проверить здоровье в новых павильонах "Московского чекапа"

Павильоны для чекапов открылись на Трубной площади и на ВДНХ

Новые павильоны проекта "Московский чекап" открылись на Трубной площади и ВДНХ

Москвичи могут узнать о состоянии организма в павильонах "Здорового долголетия"

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"Новости дня": павильон с экспресс-диагностикой организма открылся на Никитском бульваре

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Два новых павильона проекта "Московский чекап" открылись в Москве на Трубной площади и на ВДНХ. В павильонах москвичи могут бесплатно пройти экспресс-обследование и получить рекомендации врача.

Медицинский психолог ПКБ № 4 имени Ганнушкина Мария Афян продемонстрировала работу портативного беспроводного энцефалографа, который считывает естественную активность мозга и преобразует ее в сигналы для компьютера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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