Путин встретился с участниками СВО в Кремле в День России

В День России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками специальной военной операции, которые смогли задать президенту свои вопросы. В разговоре со штурмовиками глава государства отметил, что хотел увидеть их и поблагодарить.

Один из вопросов касался работы штурмовых подразделений и снижения нагрузки на военнослужащих, которым ежедневно приходится переносить тяжелые грузы. По словам президента, в России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами.

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