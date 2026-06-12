График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 17:30

Общество

Путин встретился с участниками СВО в Кремле в День России

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В День России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками специальной военной операции, которые смогли задать президенту свои вопросы. В разговоре со штурмовиками глава государства отметил, что хотел увидеть их и поблагодарить.

Один из вопросов касался работы штурмовых подразделений и снижения нагрузки на военнослужащих, которым ежедневно приходится переносить тяжелые грузы. По словам президента, в России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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