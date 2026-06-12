График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 09:30

Происшествия

Первый случай госпитализации с ожогами от борщевика зафиксирован в столичном регионе

Первый случай госпитализации с ожогами от борщевика зафиксирован в столичном регионе

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В столичном регионе зафиксирован первый случай госпитализации с ожогами от борщевика. В больницу попала восьмилетняя девочка. В жаркую погоду растение особенно ядовито, из него обильно выделяется токсичный сок.

Биолог Дмитрий Сафонов сообщил, что одного цветущего растения достаточно, чтобы через пару лет образовалась плотная заросль. Борщевик расселяется вдоль дорог, на заброшенных полях и открытых участках с нарушенным почвенным покровом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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