Конспирологи предсказали цифровой апокалипсис 17 ноября

Конспирологи предсказывают цифровой апокалипсис 17 ноября. По распространяющейся в интернете теории, в этот день хакеры взломают крупнейшие банки, обнулят счета, а затем по всему миру на три месяца отключится интернет.

Поводом для слухов стала в том числе запланированная в США проверка системы экстренного оповещения, во время которой теле- и радиовещание должно ненадолго прерваться. Специалисты отмечают, что полностью отключить интернет практически невозможно из-за его децентрализованной структуры.

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