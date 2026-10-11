Сбой у "Яндекса" и сторонних сервисов произошел из-за остановки дата-центра

Сбой в работе сервисов "Яндекса" произошел из-за остановки дата-центра во Владимире, что привело к аварийному режиму облачной платформы. Утром пользователи столкнулись с длительным ожиданием такси, проблемами с доставкой еды и сбоями у сторонних компаний – Lamoda, DDX Fitness, "Вкусно и точка", Rostic’s, "Аптека.ру" и других.

В "Яндексе" подчеркнули, что записи о счетах "Яндекс Пэй" и деньги клиентов в безопасности. Сейчас инженеры в первую очередь восстанавливают самые популярные сервисы, хотя часть функций все еще недоступна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

