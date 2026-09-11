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11 сентября, 08:00

Спорт

Восьмой тур чемпионата России по футболу стартует матчем "Крыльев Советов" и "Родины"

Восьмой тур чемпионата России по футболу стартует матчем "Крыльев Советов" и "Родины"

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Восьмой тур чемпионата России по футболу стартует 11 сентября матчем "Крыльев Советов" и "Родины". В субботу, 12 сентября, в борьбу вступят "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА.

"Локомотив" сыграет в гостях с "Зенитом" после первой победы в чемпионате. "Динамо" примет "Оренбург" после яркой победы над "Спартаком". ЦСКА встретится с "Рубином", а 13-го числа "Спартак" сыграет с "Ростовом". В туре участвуют пять московских команд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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