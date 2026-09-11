Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 08:00

Спорт

Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Велофестивали пройдут в Москве в выходные

Фестивали и выставки пройдут в Москве в эти выходные

Собянин: мультиспортивный центр и футбольный манеж построят в Коммунарке

"Москва – столица спорта": занятия по волейболу проходят в столице

Футболист Иван Олейников стал игроком ЦСКА

Бесплатные тренировки проходят в Москве по проекту "Мой спортивный район"

Турниры по конкуру состоятся в Москве

Заслуженный тренер РФ Владислав Третьяк провел мастер-класс для детей в Сокольниках

Хоккейный матч "Пульс города" состоялся в Ясеневе

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На площадке спецпроекта "На высоте" 12 сентября ждут любителей зумбы. На открытом летнем катке в Лужниках 13 сентября пройдут занятия по фигурному катанию.

В клубе "На Лодочной" 11 сентября можно заняться скандинавской ходьбой или поиграть в дартс. В комплексе "Речной" пройдут игры в футбол. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация. Занятия проводятся регулярно как в помещениях, так и на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика