Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На площадке спецпроекта "На высоте" 12 сентября ждут любителей зумбы. На открытом летнем катке в Лужниках 13 сентября пройдут занятия по фигурному катанию.

В клубе "На Лодочной" 11 сентября можно заняться скандинавской ходьбой или поиграть в дартс. В комплексе "Речной" пройдут игры в футбол. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация. Занятия проводятся регулярно как в помещениях, так и на свежем воздухе.

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