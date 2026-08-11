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11 августа, 22:30

Общество

Зоозащитники в Москве обнаружили фургон с собаками в клетках

Зоозащитники в Москве обнаружили фургон с собаками в клетках

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Местные жители и волонтеры обнаружили на Осеннем бульваре в Крылатском фургон, в котором в тесных клетках находились собаки. По словам очевидцев, животные громко лаяли, а от машины исходил неприятный запах.

Вокруг фургона собрались неравнодушные прохожие, которые сняли происходящее на видео. Хозяйка пяти собак рассказала, что пришла делать прививки животным. Она добавила, что заносит щенков домой по одному, чтобы они не покусали ее.

Однако зоозащитники утверждают, что этот же прицеп видели 4 августа в Химках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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