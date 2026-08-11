На 72-м году жизни умерла балерина и актриса Наталья Трубникова. Она скончалась в своей квартире в Москве.

Зрителям Трубникова запомнилась прежде всего ролью принцессы Мелисенты в музыкальной сказке "31 июня". Также она снималась в фильмах "Формула любви" и "12 стульев", выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В последние годы актриса страдала болезнью Паркинсона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.