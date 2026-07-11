В Москве наблюдается прохождение двойного суперциклона. На столицу обрушились интенсивные осадки, ураганный ветер и град.

В настоящее время коммунальные службы ведут работы по устранению последствий непогоды: в ряде районов зафиксированы поваленные деревья и повреждения кровельных конструкций жилых зданий. Согласно метеорологическим прогнозам, в течение выходных дней ожидается выпадение рекордного объема осадков.

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