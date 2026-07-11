В Москве завершился юношеский футбольный турнир "Кубок Дружбы – Код непокоренных" с участием команд из России, Сербии и Абхазии. Победу одержала сборная Абхазии, второе место занял донецкий "Шахтер", третье – московский "Луч". Организаторы отметили, что запрос на подобные соревнования растет, так как молодежь ищет площадки для честного общения вне политики.

Сенатор Александр Волошин подчеркнул, что важно создавать пространства для диалога на языке дружбы, понятном всем странам. Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что такие мероприятия дают дополнительные возможности для международного взаимодействия и популяризации здорового образа жизни.

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