Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 июля

На столицу обрушился суперциклон с грозой, шквалистым ветром, градом и молниями, уже зафиксированы сорванные крыши и поваленные деревья. Коммунальные службы и бригады "Мосводостока" дежурят по всему городу, устраняя последствия стихии. Синоптики прогнозируют продолжение непогоды в ближайшие дни.

Сергей Собянин поздравил работников с праздником и перечислил главные достижения года: полное обновление трамвайного парка, запуск второго трамвайного диаметра, четвертого речного маршрута и первых электросудов Московской верфи, завершение реконструкции Ленинградского вокзала и тестирование беспилотного поезда на БКЛ.

В Москве построили второй корпус Единого диспетчерского транспортного центра, который объединит управление наземным и речным транспортом, такси, курьерами и СИМ, позволяя в четыре раза ускорить реакцию на изменения и вдвое быстрее информировать пассажиров. Для водителей запущены новые приложения, помогающие отслеживать наличие бензина и очереди на заправках в реальном времени. Эти проекты повысят эффективность управления городским транспортом и удобство для жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

