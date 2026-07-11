Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 19:15

Общество

В Москве сохраняется вероятность мощного ливня

В Москве сохраняется вероятность мощного ливня

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До конца дня в Москве сохраняется вероятность повторного мощного ливня, а порывы ветра достигают почти штормовых значений – до 20 метров в секунду. Уже зафиксированы случаи падения деревьев и срыва кровель с некоторых зданий и кафе.

Городские службы переведены на усиленный режим, на улицах дежурят бригады и спецтехника. Жителей настоятельно просят быть осторожными и по возможности оставаться дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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